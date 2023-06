Comparte

Toda una lista de requisitos serán las que tendrán que cumplir las personas que quieran ver a la hija recién nacida de Valentina Roth.

La información fue dada por la ex «Calle 7», quien a través de las historias de Instagram compartió la lista, que se harán efectivas una vez que su pequeña nazca.

«Las visitas serán de máximo una hora, muy rápidas. No se permiten besos a Antonia«, inició comentando Roth, mientras en el fondo se escuchaban las risas de su pareja, Miguel de la Fuente.

Luego continuó: «Si te sientes mal o has estado resfriado, no podrás entrar. Y si fumas, lo siento, tampoco podrás entrar. Detesto que la casa huela a cigarrillo«.

«No me den consejos no solicitados»

Por otro lado, estas normas también incluyen normas vinculadas a la crianza de su bebé, sosteniendo que las personas «No opinen sobre mis gatos. No tomen fotos de Antonia sin mi autorización. Todos deben lavarse las manos, usar gel desinfectante y mascarilla».

«No den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hija. Además, no me visiten sin avisar, no me gusta eso«, cerró sobre esta extensa lista de exigencias.

Finalmente la ex «Yingo» realizó una encuesta en la plataforma digital, donde le consultó a sus seguidores si consideraban que exigía demasiado, o estas peticiones eran normales o razonables.