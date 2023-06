Comparte

En la última emisión del programa “Las Indomables” Catalina Pulido habló sobre el estado de salud de Paty Maldonado y contó las presuntas razones del accidente de su compañera.

Cabe mencionar que, la opinóloga sufrió un accidente en la Ruta 68 cuando se dirigía desde Curacaví hacía Santiago y hasta el momento se sabe que ya estaría de alta.

En ese sentido, Pulido sostuvo que “perdió el control del vehículo, porque en la Ruta 68 hay muchos camiones que botan petróleo o bencina y recién llovido, se pone jabonoso el pavimento, para que no especulen estupideces”.

Luego, aclaró que la “maldito” estaría bien y que está molesta porque no puede trabajar y dijo que “le dimos una semana obligada de vacaciones, porque queremos Patricia para mucho rato más”.

“Está con licencia, está ansiosa por volver, pero queremos que se desconecte un rato, que baje cuatro cambios, se relaje y comparta con su familia”, agregó.

Finalmente, la presentadora dijo que recibió muchos mensajes preguntando por el estado de salud de la Paty y explicó que no los contestó porque ella no era la “vocera” y que no quería decir nada hasta que no hubiese un diagnóstico oficial.

“Ella está bien, déjenla disfrutar y que se desconecte, porque lo necesita”, concluyó la actriz en el espacio de Youtube.