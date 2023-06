Comparte

Este domingo 18 de junio se festeja el Día del Padre en nuestro país, y con un emotivo mensaje, Vanesa Borghi saludó a su pareja, Carlos Garcés.

Recordar que el pasado 21 de mayo, la modelo comunicó mediante su cuenta de Instagram el sensible fallecimiento de su hija, Clara.

«Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invaden la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, me dejan sin fuerza», dijo Borghi en ese entonces.

Fue en el marco de esta jornada que la también presentadora de televisión utilizó sus redes sociales para entregarle un mensaje a Garcés.

«Feliz día del padre! Quizá no eres el papá que todos imaginan, por eso no te felicitan, ni te saludan, porque te ven con los brazos vacíos. Porque eres papá de un angelito (por llamarlo de alguna manera)», inició.

En el escrito, agregó que «sé que a pesar del dolor, te sientes afortunado de ser papá y ya llegará el momento de vivirlo aún más con otro bebé».

«Feliz día a todos los papás de un angelito», concluyó.

