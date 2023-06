Comparte

Se acabó la paciencia de Skarleth, participante del reality «Gran Hermano» y expareja de Pailita, frente a las constantes burlas y bromas que le ha realizado la Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini sobre el músico.

Y este no sería el primer encuentro que ambas tienen, pues hace unos días Skarleth le manifestó su molestia frente a las constantes bromas que le hacía su compañera de encierro.

«Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa. ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste«, le manifestó en la oportunidad, para luego alejarse de ella.

Tras esto, la Pincoya le contó de este primer encuentro a sus compañeros, donde muchos se alinearon con la joven de 18 años, Skarleth.

Por otro lado, Trinidad Cerda intentó aconsejar a la Pincoya, donde esta última respondió: «A mí no me importa, si ella no lo supera, es su problema. Yo estoy ni ahí, porque no es mi problema«.

El segundo encontrón de Skarleth y la Pincoya

Horas más tarde, la Pincoya encaró a Skarleth, luego de que se ‘filtrara’ el roce que tuvieron, donde la joven replicó: «¿Yo andar conversando con la gente sobre lo que pasó entre nosotras dos? Si alguien se me acerca y me pregunta cómo estoy, no tengo por qué contarle mi vida«.

Aún así, la Pincoya insistió: «‘¿Y por qué no me lo dijiste al tiro?», mientras que Skarleth le respondió: «Tú deberías pensar las cosas malas que haces«.

Ante esto, Jennifer se defendió: «Pero es que yo no veo nada malo, si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema... a mí me caes la raja, pero no te deberías molestar«.

Finalmente, Skarleth Labra le respondió con un tono irónico: «Si te caigo la raja, no deberías hablar de mí así con otras personas«.