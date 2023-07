Comparte

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de «Que te lo digo», programa online de Sergio Rojas, donde revelaron que el periodista José Antonio Neme, supuestamente estaría en conversación con otra estación televisiva.

En esta oportunidad fue el periodista Luis Sandoval quien entregó la información: «Me dicen que efectivamente estaría tanteando llevarse a José Antonio Neme al departamento de prensa de TVN«, reveló.

En la misma línea, relató que la señal estatal estaría buscando rostros más «deslenguados» y que relaten los hechos «sin filtro», perfil donde encajaría el actual animador de «Mucho Gusto».

«Creo que José Antonio Neme sería una muy buena opción llevarlo hasta las pantallas de TVN«, afirmó el comunicador.

En la misma línea, Sandoval sostuvo que se contactó con Neme. «Le pregunté a José Antonio y me dice que él no va a revelar lo que negocia en forma privada con la prensa«, asegurando que este no desmintió la información.