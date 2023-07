Comparte

Hace un par de días, Roberto Cox hizo reír a los cibernautas al revelar el peculiar pedido que le hizo su madre que vive en Argentina.

El periodista antes de viajar al país trasandino, publicó un video en su Instagram comentando y denunciando a su madre porque no le pidió un vino chileno, sino que le encargó un paquete de servilletas pequeñas.

Según su madre, Susana Buser, allá no venden las servilletas del tamaño correcto para su servilletero.

Recientemente, el comunicador compartió un nuevo registro, pero esta vez con la reacción de su madre por su publicación anterior.

“Hola huevón, acabo de ver tu reel de Instagram. No lo puedo creer. ¡Qué pelotudo que sos!”, comenzó regañándolo su madre.

Luego, le comentó que al parecer compró de la medida incorrecta “es más me parece que inclusive compraste la servilleta no las chiquititas, las grandes. Me parece que te equivocaste. No, no, no. Es que no lo puedo creer”.

“Encima que te hago un pedido discreto, lo sacás en las redes sociales… ¿Por qué no hablás de los pimenteros, conchatum…?, cerró su madre.

Finalmente, Cox mostró en la misma publicación que si compró las servilletas correctas y además, aprovechó de mostrar el “particular” servilletero que su progenitora tanto aprecia.

Revisa el video de Roberto Cox