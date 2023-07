Comparte

En los últimos días, los comentarios y las reacciones sobre el reality Gran Hermano se han tomado las redes sociales.

Y una de las que se ha robado todo el cariño de la gente, es Fran García- Huidobro, quien es panelista del programa y según la gente, ha sido “la voz del pueblo” en la casa- estudio.

Hoy, la animadora no participa en el programa, pero de igual manera está haciendo una transmisión en vivo en su Instagram para comentar el reality con sus seguidores y dar su opinión sin ningún tipo de filtro.

La Fran hizo un repaso de los participantes y al parecer su percepción es muy parecida a la de los cibernautas, puesto que ha tenido hasta más de mil personas escuchándola.

En cuanto a sus comentarios, la exMaldita Moda sostuvo que una de las que está equivocada es Alessia, puesto que aseguró que entró potenciar su carrera en la música.

Frente a ello, la presentadora dijo que lo único que conseguirá será ser tachada por toda su vida como “la niña de Gran Hermano” y que a fin de cuentas, sólo está perjudicando su “incipiente y pequeña” carrera como cantante.

Asimismo, aprovechó el espacio y apuntó contra Jorge, pero no por su actitud, sino que porque siempre está luciendo unas sandalias amarillas y dijo que lanzaría un comentario muy maldita moda al respecto.

“Si no trabajas en el área de la salud no uses crocs, son horribles”, comentó sin tapujos y entre risas.

Finalmente, continuó interactuando con sus seguidores y comentando los últimos sucesos que han marcado a “la casa más famosa del mundo”