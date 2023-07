Comparte

Maite Pascal, cantautora y madre de la diputada Maite Orsini habló sobre el difícil momento que se encuentra atravesando la parlamentaria, quien ha sido el centro de las críticas, luego de su vinculación con el exfutbolista Jorge Valdivia.

“Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta (en los medios) y que eso no le hace tan bien”, señaló la cantante, agregando sus sensaciones como madre: “para una es difícil ver que tu hija está en boca de todo el mundo”, agregó en entrevista con LUN.

Respecto a los momentos de mayores críticas hacia la parlamentaria, la artista recuerda que “es fome. Yo me preguntaba, ‘¿será que estas personas que hablan con tanta libertad sin saber, no tienen hijos?, ¿no pensarán en lo que les afectaría a ellos como padres que estuvieran hablando así de sus hijos?’. No veo tele y me di cuenta que todavía hay mucha gente que se festina hablando del resto”, comentó.

Pascal cuenta que, cuando salió a la luz la noticia, “la primera sensación fue irse un poquito para adentro. En ese instante no se habla ni se pone en palabras nada, porque recién estás decantando lo que te está pasando. Luego viene el momento en que tú dices ‘ya, necesito un poquito de cariño’ y yo ahí estaba feliz de estar para ella”, rememora.