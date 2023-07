Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, el cual trajo consigo el quiebre de Lucas y Fran, participantes que mantenían una relación dentro del reality, la cual llegó a su fin.

La situación se dio luego de que ambos discutieran, luego de que la rubia le consultara s Lucas sobre su «coqueteo» con Constanza.

Fue así como la modelo se comparó con un Ferrati, mientras que a su compañera la apodó como Twingo, aludiendo al estilo de Shakira.

Esta analogía provocó una inesperada respuesta de Lucas: «La verdad jamás tuve un Ferrari, a lo más pude pasear con él en algunas oportunidades. Fue prestado, tal vez. Y de ahí en adelante decidí que era mucho más saludable y cómodo andar a pie o en bicicleta».

Sin embargo, Fran no quedó tranquila con estas palabras, y continuó: » ¿Feliz con el Twingo? ¿Te gusta el Twingo entonces?». Sin esperar la respuesta de Lucas Crespo, quién aseguró que, «no me gusta el Twingo ni el Ferrerari, pero siempre se puede sacar a pasear un auto el fin de semana«.

La discusión.

El diálogo entre ambos subió de nivel y Fran lo encaró duramente en una de las habitaciones.

«Se me cayó tu carita de romántico, de caballero (…) Solo te voy a decir qu pensé que eras un hue… diferente. Eres un hue… no sé, te encuentro raro. No me interesa. Te pasaste de los límites y faltaste el respeto. A mí me tratas como las hue… en mi cara. Se contradice con todo lo que haces, me dejaste en claro cómo eres. Son millones de actitudes que has tenido estas tres semanas», manifestó.

Por último, Fran le expresó a Lucas: «No es que me duela, me decepcionaste tú como persona. Tú eres la mier… que yo siempre pelo en mi Instagram, yo soy la misma persona que soy afuera«.

Aquí puedes revisar el momento: