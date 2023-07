Comparte

Hace pocos minutos, Trinidad Cerda abrió su corazón en Gran Hermano y le contó su verdad a sus compañeros y también, a todos los televidentes.

La participante, que ha logrado conquistar a los seguidores del reality con su personalidad, reunió a todos en el living y alzó su voz para confesar uno de sus secretos más íntimos, luego de haberse sentido atacada.

“Esto desembocó en mi cosas e inseguridades que traigo del colegio, es súper importante para mí contarles, porque estoy trabajando todas mis inseguridades”, comenzó relatando.

Luego, con toda la valentía confesó lo siguiente: “Yo nací con otro género chiquillos, he vivido toda mi vida de alguna manera intentando como pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o generar daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”.

En la misma línea, sostuvo que “si se burlan o no de mí ahora, depende de ustedes” y además, explicó que esta revelación no lo hace por ella, sino que lo hace por quienes están pasando por algo similar.

“No lo estoy contando ahora por ustedes ni por mi, sino que por todos los niños y niñas que podrían llegar al suicidio, como yo que estuve a punto de hacerlo (…) si se burlaron de mi ahora me da lo mismo”, agregó.

Asimismo, contó que “yo tenía todo desordenado en mi cuerpo, viví una infancia súper difícil (…) cuando ustedes me ven alegre o feliz es porque soy yo, soy la trini, pero detrás de la Trini hay mucha tristeza”

Por último, puso sobre la mesa que le da miedo que después de esto las personas las miren con otros ojos.

“No me voy a ir a ningún lado, me voy a quedar acá (…) no tengo ninguna estrategia ni ningún juego”, cerró.