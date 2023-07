Comparte

Durante esta semana, Francisco Melo participó como invitado en el podcast La Pura Verdad de Chile Actores y habló sobre diferentes papeles que le ha tocado protagonizar en televisión.

En ese sentido, hizo una inesperada confesión sobre su actuación en la teleserie de Mega Tranquilo Papá, puesto que comentó que no se habría sentido cómodo en la producción.

En primera instancia, sostuvo que “me mantenía en un rol muy similar al de Sres. Papis. Tenía que ver con un papá terriblemente acontecido, pero tengo que confesar que esa chaqueta no me quedó”.

Asimismo, el actor reveló que “no me sentí cómodo, no ecualicé. Es bueno darse cuenta o tratar de descubrir cuándo los proyectos no fluyen”.

En ese sentido, hizo una comparación a lo que fue darle vida su personaje en Señores Papis y comentó que ahí era diferente.

Respecto a las razones, precisó que “así como con los Señores Papis uno siempre iba gozando cada una de las curvas, era un cerro con lluvia, y con harto ripio. No era fácil”.

Luego, aclaró que desde su perspectiva personal el proyecto de Tranquilo Papa “no despegó”, porque en ningún momento pudo “afiatarse” con su personaje.

Por último, terminó con la siguiente reflexión respecto al rol de los actores en estas situaciones “es bonito, porque uno reconoce que esos espacios también son válidos. No siempre se acomodan los astros para generar proyectos en los que uno esté orgulloso, hay cosas que no cuajan”.