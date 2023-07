Comparte

Bastantes críticas ha generado el participante de «Gran Hermano» Fernando ‘Bambino’ Altamirano, luego de que emitiera cuestionables dichos sobre Bigote, mascota del espacio de telerrealidad.

La situación se originó luego de que se debatiera sobre el presupuesto de la comida de la semana, el cual siempre es bastante ajustado.

En primera instancia, Rubén señaló: «(Gran Hermano) si usted nos quita el 10%, no vamos a poder comprarle la comida a Bigote«.

Ante esto, Bambino replicó: «Gran Hermano, ¿cómo se verá tu casa con un perro muerto?», aludiendo directamente a Bigote.

Luego Viviana se sumó: «Si el perro es un participante, como se ha demostrado, debería haber más plata», lo que generó el criticado comentario de Bambino: «¿Y si lo tiramos a la parrilla?«.

BAMBINO DICIENDO QUE TIREN A “BIGOTE” A LA PARRILLA 💀 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/N8FYv5DlSC — c: (@yamirrr1) July 17, 2023

«Mañana lo pillan ahogado…»

No obstante, esta no habría sido la primera vez en que el participante se refiere de esta forma al can de la casa. Los cibernautas recordaron otros extractos, donde incluso habló de matar a Bigote.

La situación se dio luego de que Bigote mordiera un objeto de la casa, donde Bambino replicó: «Hubiese sido una zapatilla, mañana lo pillan ahogado (…) Se salvó. Lo tiro al agua al cu…«.

Aquí puedes ver la serie de críticas que han dejado sus palabras, donde algunos cibernautas incluso han exigido su salida del reality.

Les recuerdo las weás que dijo el Bambino del Bigote pa que piensen bien en quien echar a la próxima



#GranHermanoCHV pic.twitter.com/Who6zP0sM3 — Vik_kun (@v16chill) July 17, 2023

Al bambino lo deberían expulsar directamente por la violencia con la que habla de bigote pero esta producción cornuda no va a hacer nada #GranHermanoCHV — s (@4ntesdeameri) July 17, 2023

oye qué wea el nivel de violencia de los hombres con el bigote? el bambino dice que tiraría al perro al agua y ahora lucas dijo que le reventaría la cabeza al perro SI LE ROMPE SU BUZO??? #GranHermanoCHV — Isadora 💐 (@isadoralavadora) July 16, 2023