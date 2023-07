Comparte

Pablo Herrera participó como invitado este lunes en el programa Buenas Noches a Todos y habló sobre diferentes temas de su vida y uno de ellos, fue la relación que mantiene con una mujer 24 años menor.

En ese sentido, profundizó sobre su romance con Karoll Román, quien tiene 35 años, mientras que él ya acumula 59 vueltas al sol.

Al inicio bromeó con su diferencia de edad y lanzó lo siguiente: “Yo tengo una novia joven, tiene 35, tengo una gran demanda, pero le explico que hay otras cosas que se pueden hacer”.

Luego, contó que se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común “yo fui al cumpleaños de ella y ella también fue. Me imagino que la habré saludado, de verdad no me fijé en ella. Me fui temprano porque estaba la pandemia y el toque de queda”.

Si bien no hablaron en la celebración, cuando él se fue caminando a su casa, ella con su amiga pararon en un auto y le ofrecieron llevarseló.

Tras ello, confesó que él cree que en ese momento ella se vio atraída y confesó que “me escribió la misma noche antes de llegar. No se pudo aguantar. Yo la entiendo igual, fue como irresistible para ella. No todos los días te aparece un viejo canchero con un pasado histórico, con canciones, una vida entretenida”.

Por último, entregó más detalles sobre su enamorada y comentó que es prevencionista de riesgo de profesión, pero que también se desarrollaba en el mundo de la música y que actualmente, estaría con un nuevo desafío, puesto que estudia psicología.

“Mi polola es estudiante, va a la universidad”, explicó.