Comparte

Es un hecho que miles de madres en el país han tenido que enfrentarse a los padres de sus hijos por el no pago de las pensiones de alimentos y recientemente, Sabrina Sosa se refirió a su situación con este problema.

Es sabido que la argentina tiene un hijo en común con Claudio Valdivia, con quien tuvo una relación hace ya un tiempo.

En ese sentido, reveló que el hermano del exfutbolista le debería dinero y que aún su situación está en trámite.

Tengo una pensión súper chiquitita

En el programa Que te lo digo, Sergio Rojas compartió unos audios de la modelo explicando este tema.

“Nosotros, para definir los montos, tuvimos que ir a juicio y todo. El juicio terminó en marzo, duró dos años”, empezó contando Sosa.

Asimismo, comentó que el monto a pagar no sería tan grande y sostuvo que “salió bastante para atrás porque tengo una pensión súper chiquitita. Pero, así y todo, no se paga. Antes se daba la provisoria, que era más pequeña mientras duró el caso”.

Por ello, actualmente aún está en trámites, para que su hijo pueda recibir el dinero que le corresponde.

“Ahora estoy en un trámite adicional para poder regularizar esto, pero es muy lento, los tribunales de familia funcionan así. Además, todo es plata porque nada es gratis”.

En la misma línea, aseguró que ella con este inconveniente piensa en las otras mujeres que sí les afecta en el lado económico, ya que la panelista por lo menos tiene como sustentarse a ella y al pequeño.

“Yo me pongo en el lugar de las mamás que sí les falta: yo tengo trabajo, me va bien, que no justifica que no tenga que recibir la colaboración porque, finalmente, es 50 y 50″, aclaró.

Por último, expresó que no es de su responsabilidad cubrir todos los gastos del pupilo y que por ello, no dejará que esto pase por alto.