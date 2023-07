Comparte

Patricia Maldonado no quedó indiferente a la nueva polémica que protagonizó Cathy Barriga, en esta oportunidad con el periodista Sergio Rojas.

Esto, luego de que el pasado domingo el comunicador afirmó que lo censuraron por una broma que le realizó a la exalcaldesa de Maipú.

Recordemos que Barriga generó divididos comentarios, luego de que asistiera a la Avant Premiere de la película Barbie vistiendo de rosado, y en patines.

Fue en este sentido donde Sergio Rojas habría bromeado de la situación, apodándola la «Barbie Peral», aludiendo al Hospital Psiquiátrico El Peral.

«El comentario fue que yo le dije que era Barbie Peral porque llegó patinando, le dije Barbie Peral y armó un escándalo, se puso a llorar. Llegó patinando a la premiere de Barbie, que no estaba invitada, no la dejaron entrar a ver la película, la producción le dijo ‘no puedes entrar porque no hay asientos’».

«Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hue… A mí nadie me censura. Lo encuentro horrible», explicó Rojas en la ocasión, asegurando que habría puesto su «cargo a disposición» en Me Late, por la ‘censura’ que sufrió.

Nuevos dichos de Patricia Maldonado.

Sobre esta situación, Maldonado se refirió al tema en su programa «Las Indomables», donde repasó nuevamente a la exjefa comunal de Maipú.

«Pucha que me he reído con la pelea de Sergio Rojas y la otra tonta bolsa de ca… de la Cathy Barriga. No, está indignada conmigo, pero no la vamos a pescar mucho, porque no la voy a poner en el lugar que no le corresponde«, inició comentando.

Luego continuó: «Antes de que se ponga a hablar o diga algo, aclare la situación de lo que pasó en Maipú, que todavía Maipú está esperando saber qué pasó con la plata. No digo que usted la tenga, pero aclare«.

«Ahora estaba indignada por yo hice un video donde yo digo ‘el robo es más raro que la Cathy Barriga disfrazada de Barbie y en patines’. Pucha que se enojó, porque la hue… es rara. Pero a mí me da lo mismo», señaló pronto.

Por último, expresó: «Sergio Rojas le dijo esa hue… y le ha venido un ataque, se fue llorando. A mí me caen súper bien los de Me Late, pero qué chu… hace Cathy Barriga ahí. ¿Qué aporta? ¿Ir vestida de Barbie? Yo creo que hay gente más divertida«.