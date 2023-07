Comparte

Benjamín Lagos, el primer eliminado de Gran Hermano, recientemente compartió a través de sus redes sociales que tomó una drástica decisión por el acoso que estaría recibiendo.

Recordemos que, el exchico reality se caracteriza por compartir reflexiones de la vida y hasta lo tildaron de “Guru”. Sin embargo, hay una gran cantidad de cibernautas que no le cree y critica su discurso.

En ese sentido, el tiktoker comentó que “esto ha sido demasiado fuerte, ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad”.

“Se me fue, en gran parte, la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que son un chanta culi…, me lo terminé creyendo. Estoy con un Síndrome del impostor”, agregó mientras rompía en llanto.

Cabe mencionar que, este sería un trastorno que padecen las personas exitosas que no pueden ver sus capacidades, ni asimilar sus logros.

En tanto, el influencer aseguró que “estos últimos días, he pensado que soy lo más nefasto de la put… sociedad, por tratar de ayudar”.

En la misma línea, sentenció que si bien no puede vivir todas las realidades, él habla por lo que ha tenido que pasar a su corta edad.

Luego, enfatizó en que todos los eliminados del reality han sido criticados por su forma de actuar.

“No hay we… que haya salido de esa casa y que no se lo estén haciendo concha“, aseguró.

Por último, Lagos reveló que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales por un tiempo, ya que le estarían afectando de gran manera las críticas que recibe.