Raquel Argandola se emocionó hasta las lágrimas en medio de sus vacaciones al recordar especiales momentos vividos junto a sus hijos, Kel y Nano.

Recordemos que la comunicadora disfrutó de un paradisíaco viaje al que fue invitada por su amigo Jorge Yarur.

En medio del recorrido llegó hasta Orlando, Florida (Estados Unidos) y visitó parques temáticos de Disney.

Tras su regreso la comunicadora se reintegró al panel de Tal Cual, donde habló sobre la nostalgia que experimentó tras recordar los viajes previos al lugar junto a sus hijos.

«Me subí al juego de la casa de las muñecas, que me trae muchos recuerdos, porque la última vez fui con mis dos hijos, eso a mí me quebró. Me lo lloré todo ahí adentro«, confesó.

Junto con lo anterior, la comunicadora comentó: «Íbamos con Alonso, el ahijado de Toto (Jorge Yarur), que se sentó en la primera fila, y le decía a su mamá: ‘La Raquel está llorando’, y la Claudia le decía: ‘Déjala, no le digas nada’, y ahí me daba la espalda».



«Siempre le dije a mis hijos: ‘El día en que yo no esté, ustedes tienen que traer a sus hijos a este juego, y decirles que este era el juego que le gustaba a la abuelita Raquel’«, finalizó Raquel.