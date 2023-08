Comparte

Esta noche en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán estarán integrados por chicos y chicas reality: el equipo de las mujeres será “Las Queso”, compuestas por las ex “Mundos Opuestos” Mariana Marino y Michelle Carvalho, la ex “Volverías con tu ex” Camila Recabarren y la ex “Doble Tentación” Fernanda Figueroa. El equipo de los hombres será “Extranjeri”, compuestos por los ex “Mundos Opuestos” Agustín Pastorino y Marcelo Marocchino, y los ex “Volverías con tu ex” Luis Mateucci y Maxi Ferres.

“Lo pasé bacán en el programa. Era justo lo que quería, porque los programas de concursos me entretienen más que los de farándula. A los chicos del otro equipo no los veía hace tiempo, sólo en Tinder, que no sé por qué están tanto ahí”, bromea Camila Recabarren, agregando que actualmente está alejada de las pantallas.

Camila Recabarren y su vida alejada de la TV

“Mis planes están fuera de la TV, estoy dedicada 100% a la maternidad en La Serena, ayudo a mi mamá atendiendo un negocio de comida rápida, y estoy dedicada al deporte. Creo que desde muy chica estuve demasiado expuesta, antes yo llegaba y aceptaba todas las invitaciones y daba todas las entrevistas, ahora soy más selectiva”, asegura la ex Miss Chile.

Por su parte, Luis Mateucci, acompañado por sus colegas, dice haber tenido también una gran experiencia en el programa. “Lo pasamos bien, muchas risas. Aunque las chicas la hicieron difícil y nos dieron duro en el programa”, dice.

Según el actual novio de Daniela Aránguiz, no tiene planes concretos en televisión, aunque se lo toma con humor. “Tenemos planes los cuatro de entrar a un reality. Marcelo es el único confirmado, pero el problema es que no se lo confirmó a su mujer”, ríe el trasandino.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Infancia Primero, que busca transformar las relaciones de adultos y niños para contribuir a la construcción de una sociedad más respetuosa, fraterna y justa vía programas que incentivan el juego y la intervención temprana.