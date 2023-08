Comparte

Un tenso round han protagonizado Ignacio Gutiérrez y Carolina de Moras, luego de que intercambiaran algunas frases, dejando en claro que una amistad no es lo que tienen.

La situación inició el viernes pasado en el matinal de Canal 13 «Tu Día», espacio en donde el comunicador promocionó ‘El Purgatorio‘, nuevo programa de la señal que debutará el próximo jueves 3 de agosto.

En medio de este repaso a lo que será el nuevo programa, Gutiérrez apuntó contra Carola de Moras, recordando algunos roces que sufrieron en CHV, donde ambos compartieron hace unos años.

En específico, Nacho Gutiérrez dejó la estación de CHV con tribunales incluidos, y De Moras, en la oportunidad, apoyó a la señal televisiva, lo cual fue considerado como ‘traición’ por parte del periodista.

«Que hable hoy, después de seis años, no me sirve»

Ahora, en conversación con el portal Página 7, el comunicador volvió a referirse a la situación: «Creo que el silencio, en minutos súper complicados, daña mucho».

En la misma línea, continuó: «Su silencio me dañó. Que hable hoy, después de 6 años, no me sirve. A lo mejor hoy puede decir lo que quiera, pero su silencio me hizo mucho daño«.

Tras esto, replicó a la reciente réplica que lanzó la comunicadora, donde señaló que estaba obsesionada con estar mal parada.

«Me hubiese encantado que dijera esa o cualquier otra palabra hace seis años. El mundo está hecho de valientes, y ella en su minuto no lo fue«, criticó, aludiendo además a Francisca García-Huidobro y Pamela Díaz, animadoras que sí lo apoyaron en tribunales, a pesar de tener contrato vigente con la señal en esta ocasión.

Por último, tras ser consultado sobre un posible acercamiento o reconciliación con Carolina de Moras, Gutiérrez fue categórico: «Con lo poco que la conozco, jamás va a pedir disculpas».