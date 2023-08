Comparte

Es de público conocimiento que Checho Hirane y los hermanos Copano no se llevan muy bien, puesto que lo han hecho saber en más de una ocasión.

Hace un par de semanas fue Fabrizio Copano quien bromeó con Hirane, ya que proyectó su imagen en una de las pantallas de Times Square en New York, Estados Unidos, con la siguiente frase: “Nunca te olvidaremos”.

Tras ello, el comediante expuso que la gracia le habría costado algo cercano a los 33 mil pesos chilenos.

Este viernes, Checho participará en Podemos Hablar y abordará esta polémica con Jean Philippe Cretton.

Al respecto, dirá que “no me imaginé nunca que podía estar ahí, me dio risa que alguien se esfuerce en hacer algo así. Esto es una rencilla antigua, de él y su hermano contra mí. Siempre han estado con un grado de odiosidad”.

Asimismo, se referirá al comienzo de esta enemistad y explicará que “esto nació en una encerrona que me hicieron en unos de sus programas. Yo tengo muy buena onda con Bombo Fica. O sea, si esto fuera algo político no me llevaría con él, por ejemplo”.

“Ellos me han matado varias veces, no me parece gracioso, ha insistido en que me mató, en que me morí y no le encuentro la gracia”, agregó.

Por último, detallará el momento “fui a un programa de ellos y mientras estábamos conversado uno de ellos andaba con una foto de Pinochet atrás, como una encerrona. Y yo cuando fue el golpe de Estado tenía 16 años, no tenía nada que ver con eso. Para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas”.