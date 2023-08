Comparte

Si bien ya ha pasado tiempo desde que estuvo en la TV, la exchica reality Angélica Sepúlveda se ha ganado el cariño del público, el cual se mantiene hasta el día de hoy.

Los cinco realities en los que participó, siendo el primero ‘Granjeras’ el 2005 y el último ‘¿Volverías con su ex?’ del 2016 han generado que, a día de hoy, los cibernautas se pregunten si ingresará al nuevo reality de este 2023, Gran Hermano.

La teoría surgió luego de que se refiriera a un posible regreso a la TV, sincerándose con que antes pagaban muy poco, «pero bueno, parece que los tiempos cambiaron y las lucas subieron«, señaló en la ocasión, alimentando el rumor de un ingreso al encierro de CHV.

¿Ingresará Angélica Sepúlveda a Gran Hermano?

La emprendedora habló con el portal Página 7 hace unos días, en donde aclaró todo el humor de la especulación que ha surgido.

Así, descartó de manera tajante un ingreso a Gran Hermano, explicando su actual presente. «En invierno me la paso de Yungay a Concepción, y atenta a responder los Whatsapp de los clientes del local», señalando que se dedica bastante a su trabajo.

Aún así, no le cerró las puertas a un encierro, considerando que Mega y Canal 13 están preparando sus propios realities: «A mí me encantan los desafíos de estar en el encierro. Siento que no estoy tan mal físicamente como para aguantar un par de meses, si es que hay competencia».