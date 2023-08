Comparte

Este pasado jueves debutó el nuevo programa de Canal 13, «El Purgatorio», estelar conducido por Ignacio Gutiérrez, el cual contó con la participación de Cathy Barriga y Anita Alvarado.

En este sentido, la denominada ‘Geisha Chilena’ protagonizó un singular momento, en la sección con las mediúm Vanessa Daroch y Marjoire Ulloa, las cuales se contactaron con familiares fallecidos de las invitadas.

Fue así como Marjorie se contactó con el fallecido hermano de Anita Alvarado, el cual murió cuando tenía 25 años.

Y este contacto no le cayó del todo bien a Alvarado, pues luego relató que su hermano la hizo sufrir mucho a ella y a toda su familia, debido a que era drogadicto.

«Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo”, comentó Anita, que se quebró relatando que lo intentó salvar enviándolo a rehabilitación.

Por último, expresó: «Mi hermano me llevó a la humillación más grande, y humillarse no es ser prostituta. Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también se consuma».