Lucas Crespo causó revuelo en “Gran Hermano” con su falsa salida del reality y reintegro en horas posteriores; sin embargo, el pasado miércoles 2 de agosto, la figura finalmente se fue del espacio televisado. Toda la situación causó una oleada rumores y ahora se dio a conocer que el rostro televisivo enfrenta un proceso judicial como imputado por delito de lesiones graves.

Todo se remonta a septiembre del 2021, cuando Crespo García junto a Gonzalo Arriagada Polanco fueron acusados por Francisco Olid Rodríguez de provocarles lesiones en el rostro en medio de una fiesta entre amigos.

Según relata la víctima, en la instancia se encontraban los tres protagonistas del proceso judicial y, en un momento, el participante del reality pidió prestado un auto para dirigirse a otro lugar, lo cual ocasionó una discusión ante el estado en que se encontraba.

«Les digo (a Crespo y Arriagada) junto a mi amigo y dueño de casa, que se vayan, a lo cual ellos se resisten y a empujones logramos que abandonen el departamento», relata Olid. Ante la discusión, «Lucas Crespo enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme, mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo en 7 minutos».

«Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, inmóvil, con Crespo encima de mí, Arriagada comienza a patearme en la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y me fractura la nariz», agrega la víctima.

Tras los hechos, Olid presentó una querella contra Crespo y Arriagada en febrero del 2022 y, en mayo de ese mismo año, la justicia determinó como medida cautelar que el rostro del reality no se pudiera acercar más a la víctima.