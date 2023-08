Comparte

“Cambiaba sexo por refrigeradores en Sábado Gigante”. La periodista Laura Landaeta volverá a publicar, con más detalles, su obra ‘Don Francisco, Biografía No Autorizada de Un Gigante’, en donde comenta pormenores de la vida y carrera del mundialmente famoso animador Mario Kreutzberger.

La periodista fue invitada al programa Not News, de Vía X, en donde entregó algunos detalles de Don Francisco que se expondrán en su libro.

“Él dice que su padre estuvo preso en un campo de concentración Nazi y es mentira; dice que el presunto hijo que era igual a él no era su hijo (…) a él nunca le tomaron una muestra presencial, él llegó con una muestra y esa muestra fue la que se usó cada vez que el hijo reclamaba que no se sabía si esa muestra era o no de su papá”, relata la periodista.

Otro caso que se relatará en el libro es la vinculación de Kreutzberger con casos de pedofilia: “cuento un episodio donde hay un animador de radio que lo liga al caso Spiniak y eso después se silencia”.

“Cambiaba sexo por refrigeradores en Sábado Gigante, por televisores”, añade Landaeta.

Amenazas por el libro de Don Francisco

‘Don Francisco, Biografía No Autorizada de Un Gigante’, se publicó por primera vez en 2016, lo cual le costó una serie de presiones y amenazas a Landaeta, incluso del mismo Mario Kreutzberger.

“A mí me llegó una foto de mi hija (en aquel entonces, de 13 años) saliendo del colegio. O sea, yo me tuve que ir a vivir a México después de este libro por miedo. Tengo la suerte que me pude ir a vivir a México porque un amigo me acogió”, recordó la autora.

Tras volver al país, reveló que en ningún lugar la contrataban, hasta que llegó a La Red, con Víctor Gutiérrez. “Un día Víctor me dice ‘adivina quién me llamó para decirme que te saque’, (…) ‘Mario’. Cuando dicen ‘Mario’ ya todos saben de quién estoy hablando”, reveló.