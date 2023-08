Comparte

Gran Hermano acarrea una nueva polémica en redes sociales, esta vez, luego que se expusieran declaraciones de Constanza Capelli en contra de Sebastián Ramírez, en donde acusa que el rostro habría tenido actitudes violentas hacia ella.

“Hubo un acercamiento con las cabras que fue real. Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes”, señaló Coni en conversación con Raimundo, luego que Sebastián anunciara su salida del programa.

“Cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas” se calmaran, explicó.

A lo cual Raimundo replicó que “siempre lo mejor es eso, porque cuando te quedas ahí, no paras nunca”.

“Él me encerraba”

Fue entonces cuando Coni reveló actitudes violentas que tuvo el ahora exparticipante del reality. “Entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que mi ex hacía también: cuando yo me iba, él me perseguía, y es lo peor. Yo me iba, me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”.

“Me iba a duchar y él me encerraba, y yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, confesó.