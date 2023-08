Comparte

El cantante nacional Américo recientemente participó en el programa «Not News» de Nicolás Larraín, que se transmite por Vía X.

Fue en la sección «Verdad o Mito» donde respondió a interrogantes sobre un presunto vínculo que mantendría, nada más, que con el Papa Francisco.

Frente a esta consulta, el intérprete de «Y hoy te vas» señaló que lo conoció gracias a un amigo.

«En esta búsqueda de preguntas existenciales, me ayudó un amigo del fútbol, Jaimito Valdés«, reveló el músico.

Luego continuó: «Es una persona muy importante que trabaja en el Vaticano, mi queridísimo padre Mauro. Nos conocimos e hicimos una amistad muy linda«.

«Me tocó visitarlo en Roma»

Sobre su relación con la máxima autoridad religiosa, señaló que «hicimos una amistad muy linda, me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo… Muchas conversaciones, mucho compartir, viajes por aquí y por allá, hasta que me tocó visitarlo en Roma«.

Así, Américo afirmó que tuvo la oportunidad de conocer El Vaticano, y además de almorzar con el Papa.

«Fue sorprendente, no tuve que hacer fila, conozco el Vaticano por dentro y he estado cenando dos veces con el Papa Francisco. No es algo de tú a tú con él, pero estuvimos en el casino de Santa Marta«, explicó.

Finalmente, el músico relató que tuvo la oportunidad de pedirle un especial favor: «Llevé un disco importante para que me lo firmara, pero hice la fila como todos los demás. Ahí me lo firmó, así que he compartido con él«.