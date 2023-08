Comparte

Hans, de Gran Hermano quedó en el ojo del huracán tras protagonizar una nueva polémica al interior del reality. Esto, luego que el participante lanzara una presunta amenaza contra Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

Todo sucedió una vez Hans salvara de la placa de eliminación a Francisca Maira, momentos en los que, según Constanza Capelli, el deportista habría lanzado un mensaje desafiante a la chilota.

“Cuídese el domingo’, te dijo Hans. Como diciendo que te puedes ir”, le comentó Capelli a Pincoya, sobre las supuestas declaraciones amenazas lanzadas.

“Él me amenaza a mí, cuídese el domingo. Huevón (sic) arrastrado, Judas, pero no me voy ir na’ aunque quieran. Se lo dije en su cara, que le griten en la calle ¡Judas, Judas! Ese es su peor castigo”, respondió la mujer.