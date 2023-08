Comparte

«SON UNOS MATONES, LA INTEGRIDAD FÍSICA DE RAIMUNDO CORRE PELIGRO». De esta forma el usuario de X (anteriormente Twitter) @SoyAleeOrtiz alertó sobre un supuesto complot al interior de la casa de Gran Hermanos para provocar una pelea.

En el video expuesto, se muestra a Skarleth y Alessia conversando sobre un eventual plan para hacer reaccionar a Raimundo a los golpes y así que se vaya expulsado del juego.

A continuación te dejamos la transcripción de la conversación y el video:

Skarleth: Hoy día parece que quedá la cagá, o sea, si es que…

Alessia: No sé, ni hablemos de esa hueá porque se puede ver como que fue a propósito. De hecho, yo le dije al Lucas que ni hable de eso porque se va a ver como si fuera a propósito.

Yo encuentro que es mala idea. Primero, obviamente es mala idea, porque… es malo. Tratar de provocar a alguien… como mal. Y segundo, porque podría dividir más los votos si pasa eso. Porque si no le pega igual se va a crear un conflicto brígido. Yo no creo que le pegue, no es tan hueón.