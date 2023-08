Comparte

La teleserie mediática entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz está lejos de terminar y esta vez, la exmodelo respondió las críticas que hizo la ‘geisha’ a la relación que mantuvo con Jorge ‘Mago’ Valdivia e incluso lanzó advertencias con brujerías.

Alvarado le dejó como recado a Aránguiz que: “Nunca más Jorge va a volver contigo, porque más de seis años lo tuviste amarrado con tus brujerías. Se acabó, qué pena”.

Lo cual fue respondido por la exbailarina, quien señaló en el programa Zona de Estrellas que la relación se terminó porque fue ella quien le puso fin.

“Ella puede decir lo que quiera, eso es lo que yo no entiendo. Ponte tú ahora estaba leyendo los portales, gratuitamente me dice ‘él nunca va a volver contigo, lo tuviste amarrado con brujerías’. Quiero informarle a la señora Alvarado que yo terminé esa relación, que si fuera por mí todavía estaría con él y que no tengo la culpa de que él nunca me haya querido dejar por estar con su hija”, señaló.

Pero no se quedó ahí, ya que también habló sobre el presunto romance entre el exdeportista y Angie Alvarado: “Yo no tengo la culpa de que quizás su hija se hizo ilusiones que Jorge iba a terminar un matrimonio y si ella supiera las cosas que Jorge me decía a mí, que nunca él estaría en serio con la hija de una mujer a lo que se dedicaba ella y mil otras cosas que para qué hacer daño gratuitamente”, expresó.

“Y de brujería hay que tener mucho cuidado, porque podemos empezar a hacer brujería para otros lados”, advirtió.