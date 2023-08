Comparte

La cantante Karen Bejarano no ha ocultado su fanatismo por Gran Hermano, reality de CHV el cual ha seguido de cerca y, a través de las redes sociales, ha manifestado sus opiniones sobre el encierro, declarándose además perteneciente al ‘Team Lulo’.

En este sentido, el pasado domingo Bejarano se mostró bastante activa en las redes sociales, previo a que se concretara una nueva jornada de eliminación.

«Aquí mandé 20 más por Lucas. Agú! Pincoya no se va!«, expresó junto a una captura de estos votos, en la plataforma X, antiguamente conocida como Twitter.

Su inocente mensaje generó algunas críticas en las redes sociales, donde los cibernautas de manera principal criticaron el uso de su dinero, ya que se aprecia que estos 20 votos le costaron $6.990.

«Gente hue…. que…»

«Leo a tanta gente preocupada porque gasto mi plata en votar para que se vaya Lucas, que compré 20 más«, expresó la ex «Mekano» en sus redes.

Luego continuó y repasó a quienes señalaron que se estaría colgado de la denominada «familia lulo».

«Gente hueona q cree q quiero llamar la atención para que me pesquen y así revivir x q nadie me da bola jajaja. Bueno, aprovechando que quiero llamar la atención, les pido que voten LUCAS AL 3331, así me reviven y veo si me dan bola. Agú!«, añadió.

De igual forma, la cantante intentó bajar el nivel de estos dichos, y señaló: «Gente, esto es un juego. y así como hay gente futbolera que es de Colo Colo o la U, yo soy team Lulo. Fin! Vivan y dejen vivir. Acaso estoy mal si no coincido con sus gustos? ¿Qué es eso? X algo existe la libertad de expresión y de decisión. Yo no estoy maltratando a nadie con mis gustos».