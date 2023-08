Comparte

Recientemente, Daniela Aránguiz sorprendió a todos al confesar que Luis Mateucci le habría dado un millonario regalo para formalizar su relación.

Todo ello, en el panel de Zona de Estrellas, donde mostró orgullosa que su nueva pareja le habría obsequiado un anillo de la marca Tiffanys!, el cual costaría alrededor de 20 millones de pesos.

“Luis me dijo que cuando se pide pololeo en Argentina se regala un anillo”, aseguró.

Sin duda esta revelación no pasó desapercibida y a uno que le causó mucha intriga fue a Sergio Rojas, quien aprovechó de preguntarle directamente a la exesposa de Jorge Valdivia por este presente.

En su programa de Instagram, Que te lo digo, comentó que le habría consultado si era verdad que ese anillo se lo había dado Matteucci o era para una campaña de joyas.

Según él, Daniela al escucharlo se rió al instante y contestó lo siguiente: “Nada que ver, este anillo no me regaló Mateucci. Era solo un juego, porque Mateucci no me regaló el anillo”.

Finalmente, el periodista aseguró que desde un inicio no le pareció que fuese así, ya que ese obsequio se escapaba del presupuesto del argentino.

“Por eso yo decía ‘qué raro que Mateucci vaya a comprar una joya de este nivel’”, cerró.