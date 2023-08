Comparte

Cathy Barriga reveló que aún no llega a acuerdo con Canal 13 para participar de su nueva apuesta televisiva, el reality “Tierra Brava”. De acuerdo con la ex bailarina, hay temas familiares que la frenan de dar el ‘sí’ definitivo.

Desde el canal del angelito preparan un casting con rostros de trayectoria en la farándula criolla, para darle pelea a ‘Gran Hermano’ de Chilevisión.

En este escenario, la “robotina” señaló en Me Late Show que fue contactada por la producción, pero que no hay acuerdo de momento.

Tras ser consultada si participará en el espacio, la ex chica Mekano señaló: “Yo creo que es bien complicado porque finalmente las decisiones de cada uno tienen que ver con su vida personal, con sus responsabilidades. Hay algunos que son mamá, papá otros no, hay otros que tienen un trabajo fijo y hay un montón de factores”, señaló en el programa de farándula.

A ello agregó que su indecisión pasa por temas familiares. “Tiene que ver con tiempos con tu vida, porque es paralizar tu vida. Es que cuando dices ver a tus hijos (por negociar salidas los fines de semana para ver a su familia), y decir fin de semana suena muy fuerte también. Suena terrible”, afirmó.

“Hace 9 años que no hacían un reality en Canal 13. Yo siento que igual tiene un formato muy competente con la realidad, que educan, entretienen, que son distintos a los extranjeros que quizás tiene un formato que no era tan amigable con la familia, pero igual es complicado”, cerró la ex alcaldesa de Maipú.