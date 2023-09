Comparte

Carmen Gloria Bresky utilizó sus redes sociales para despedirse de forma muy emotiva del integrante peludo de su familia.

Según lo expuesto por la actriz, la semana pasada su perrito falleció, lo cual la remeció emocionalmente, puesto que él era muy regalón e importante para ella.

Por ello, Carmen Gloria publicó un par de fotografías y recuerdos con su compañero perruno en Instagram y le escribió unas lindas palabras.

“Hace una semana partiste Mambo, Mambito de mi corazón , mi Mambo Sauvage”, comenzó relatando.

“Tu partida tan abrupta me destrozó , me partió el alma. No puedo recuperarme aún y aceptar que así fue.. ese día de lluvia la vida te arrebató de mi lado”, expresó.

Luego, comentó que si bien físicamente no está presente, ella lo sigue sintiendo en cada rincón de su hogar.

“Te veo en cada rincón de mi casa , durmiendo a mi lado en la cama con máximo relajo guatita arriba… porque eras un regalón exquisito , tan cariñoso , tan loco , tan Mambo”, detalló.

Asimismo, agregó “te escucho subiendo las escaleras , te siento respirar en mi oreja, jugando con tus juguetes”.

Tras ello, sostuvo que el único consuelo que tiene es que le dieron todo el amor que merecía y que tuvo una vida feliz.

“Lo único que me consuela es saber que fuiste feliz con nosotros, que te di todo el amor desde que te adoptamos siendo una bolita peluda”, detalló.

Por último, recalcó lo mucho que lo ama “te recordaré siempre mi wuawua peluda, fuiste un bálsamo de amor en mis momentos más tristes. TE AMO”.

