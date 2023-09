Comparte

Mila Correa es muy activa a través de las redes sociales y siempre comparte su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la brasileña subió una publicación donde se ve que estaba en un recinto asistencial, por lo que sus fanáticos se preocuparon.

Recordemos que, la exchica reality lleva alrededor de dos años lidiando con el cáncer de mamas y ahora, estaría luchando con un nuevo pronóstico.

En ese sentido, la influencer comenzó escribiendo “así son mis días, siempre intensos, no me alcanza el tiempo para nada, a pesar de que hago mucho”.

“Quiero avanzar lo más que puedo, pero no depende de mí: me cuido demasiado, voy a control todos los meses, estoy pendiente de mis exámenes, soy insoportable en la insistencia para que siempre me atiendan cada vez que sospecho de algo raro”, agregó.

Tras ello, sostuvo que “esta vez nada fue suficiente, no se dieron cuenta de que algo raro crecía en mi útero, y ya tiene 6 centímetros. Antes de que me pregunten o digan lo que debo hacer, créanme que lo hice todo. Hace tres meses pido exámenes, pero esto no lo compartiré ahora”.

Por último, dejó en claro que no pierde sus esperanzas “no sé qué es, así que no tengo respuestas. Solo sé que nada me detendrá, todos mis sueños están ahí en la puerta esperándome. Mi fe es mayor que cualquier duda. El amor que me rodea es la base más firme que tengo”.

