Entre los representantes chilenos que se lucen en las pasarelas internacionales, uno de los más exitosos se llama Jhonatan Mujica. A sus 28 años, el joven vive en Europa y ha trabajado en campañas para marcas como Dolce & Gabanna, Armani, Gucci, Versace y Eleventy.

Y ahora se convierte en el cuarto confirmado para integrarse a “Tierra Brava”, el reality de Canal 13 donde un grupo de 16 chilenos y extranjeros deberá convivir durante algunos meses trabajando el campo y aislados del mundo exterior, para cumplir una serie de desafíos y competencias semanales.

Nacido en España de madre chilena, pero criado en Venezuela, Jhonatan llegó a Chile a los 9 años arrancando de la crisis económica, y pasó toda su adolescencia en nuestro país. “He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija”, admite, agregando que siempre tuvo ganas de ser modelo, pero en Chile no era una carrera valorada.

Fue en ese período en que conoció a su prima, la cantante Christell Rodríguez, en ese momento estrella de “Rojo”. “La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria lo hace difícil”, dice sobre su relación.

Tras estudiar kinesiología, Jhonatan se radicó en Argentina para estudiar Medicina. “No me encontré conmigo mismo en Medicina y justo una agencia me ofreció ser modelo. Al principio no me fue bien porque yo era demasiado grande, tenía demasiados músculos, tuve que bajar 15 kilos”, recuerda.

Finalmente, llegó a Europa, y en Italia fue donde encontró el éxito, hace casi 5 años. Allá se ha convertido en uno de los favoritos de marcas como Dolce & Gabanna, llegando incluso a conocer a Domenico Dolce, fundador de la marca, en un incidente donde lo retó por llegar tarde a un desfile.

Mujica y «Tierra Brava»

Es aprovechando la temporada baja de las marcas internacionales que Jhonatan aceptó la oferta de “Tierra Brava” para integrarse a sus participantes, en la que será su primera incursión televisiva.

“Me invitaron hace dos años a un matinal chileno cuando vine de visita, pero no acepté porque estaba el tema del Covid. También antes tuve ofrecimientos para realities en Chile y varios en Italia, incluyendo ‘Gran Hermano’ y ‘La isla de los famosos’, y siempre los rechacé porque no es mi tipo de reality. No me llama la atención un reality que sea sólo de encerrarse, revolotear el gallinero y pelear. Yo soy de los realities donde uno se debe esforzar, competir, mostrar su destreza”, dice el joven, que se confiesa fan de “Mundos opuestos”.

En torno a sus intenciones en el encierro de Canal 13, junto con poder ver a su familia, el modelo dice querer compartir su historia. “Hay muchos chicos que se sienten desilusionados con las posibilidades de surgir artísticamente en Chile, que dicen que no se puede, que no hay futuro. Yo les quiero demostrar que yo logré llegar a la TV esforzándome, y que las oportunidades llegan, sólo hay que ser paciente y esperar”, sostiene.

Sobre su personalidad, dice ser muy directo pero también muy amistoso. Y pese a su apariencia, asegura no ser un galán. “No me defino como un galán porque para mí un galán es alguien que demuestra más que lo que tiene. Sí soy muy coqueto, me gusta halagar a la gente, decir cumplidos. En Italia aprendí a demostrarle a la gente lo bien que le queda la ropa, el pelo, el maquillaje o lo que sea, soy muy detallista, porque he trabajado en eso por años. Tengo mucho bla-bla”, cuenta.

Actualmente soltero, no le cierra las puertas al amor dentro de la casa-estudio. “Terminé hace poco una relación, y no estoy cerrado a divertirme y a conocer a alguien. Me gusta por sobre todo la sinceridad, he conocido gente muy engreída en el mundo de la moda, y conmigo va la humildad. Pero también quiero a alguien que sepa reconocer lo que vale, porque yo soy humilde pero no soy estúpido, sé que tengo mi lado guapo y sé cómo cuidarme y cómo mostrarme”, opina.