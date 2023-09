Comparte

Este miércoles pasado la última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, compartió sus votos legado, los cuales no fueron ninguna sorpresa, ya que estos fueron dirigidos a Constanza Capelli.

Esta situación llevó a que Coni compartiera una profunda reflexión, donde repasó su vínculo con la rubia.

«Fue un largo recorrido construir una buena relación con Fran, debido a que habíamos tenido un conflicto en que ella me hirió profundamente con un comentario«, inició comentando, aludiendo a los dichos de Fran sobre su rehabilitación.

De igual forma, Capelli expresó: «Aun así ambas pusimos de nuestra parte para llevarnos bien (…) Fue muy leal a ella, confié mucho en ella».

Sus dichos sobre Raimundo

Otro de los temas que tocó, fue su vínculo con Raimundo, el cual se fracturó. «Obviamente me da mucha tristeza lo que pasó (…) Se lo reconocí a Rai, le pedí disculpas».

«No fueron inmediatas, porque sentí que no era el momento; pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai porque lo sentí», añadió luego en la misma línea.

Por último, se refirió a los votos legado que le dejó Fran, señalando que ella siempre ha intentado ser sincera y «si me toca ir a placa, que es lo más probable, si la gente vota para que me vaya, asumo las consecuencias de tanto como quisieron pueden no estar de acuerdo conmigo».

«Soy un aprendizaje constante»

«Creo que eso es madurez, a diferencia de ella, que asumió que la gente votó por ella porque se los pidió porque ya estaba cansada (…) No pienso que haya sido así, la gente votó por otras cosas, no porque ella se los pidiera»., repasó luego.

Aún así sostuvo que «la cuota de responsabilidad es personal. No le pediré a ella que asuma nada, yo asumo lo que me corresponde».

Por último, Coni expresó: «Estoy tranquila, ya había tenido un conflicto, fuerte, pero nunca tan fuerte como ahora (…) No se volverá a repetir. Estoy aprendiendo, soy un aprendizaje constante«, finalizó.

