El programa oficial en YouTube de Gran Hermano, realizado por Claudio Michaux, contó con la participación de Francisca Maira, quien se refirió con duros términos a Mónica.

Esto, luego de que la última eliminada del encierro se refiriera a la participante más longeva, la cual fue una de las concursantes claves para que ella fue eliminada del reality.

«Esta imagen es súper representativa, porque si bien la gente en la casa espera que Mónica esté en una placa… ¡nadie vota por Mónica!«, expresó Michaux, mientras mostraban un meme de la serie «El Juego del Calamar», enseñando al jugador número 1.

Frente a esto, Maira reaccionó: «A mi, yo… y lo reconozco. Me da pena… pero ahora que la veo de afuera…. ¡Qué rabia me da vieeeeeeeja!«.

Tras esto, señaló que ahora tenía una visión muy distinta de lo que veía al interior del reality: «¡Miraaa, vieja traicionera! Y yo que le hablaba todos los días, me preocupaba de ella. Siempre dije que me gustaría que ella ganara, es una guerrera y me cagó«.