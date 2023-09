Comparte

Un inesperado mensaje fue el que compartió Mónica este jueves en Gran Hermano, luego de que informara que tenía intenciones de abandonar el espacio de telerrealidad.

Esto, luego de que protagonizara un nuevo cruce con Jennifer ‘Pincoya’, por lo que la concursante más longeva fue llamada al Confesionario, en donde se desahogó.

«Me he sentido decepcionada porque yo soy un 5% de los jóvenes, de sus actitudes, vocabulario, eso me apena mi corazón porque digo cómo tenemos una juventud tan perdida«, inició comentando Mónica.

Luego continuó: «Cómo me voy a integrar a esos grupos, por lo menos el grupo mío que se la lleva puro hablando tonteras, estupideces«.

«Tenía ganas de venir a pedir que quería irme»

Tras esto, se refirió a los recientes inconvenientes que han existido al interior de la casa, aludiendo a los conflictos de Coni con Raimundo, así como Pincoya.

«Por qué se tienen que tratar tan mal si se pueden conversar las cosas, no gritarse. Yo por eso prefiero, por muchas cosas que están sucediendo, que me duelen, me siento triste… tenía ganas de venir a pedir que quería irme», reveló.

Por último, imaginó un posible escenario en donde la dejaban en placa de eliminación, lo cual efectivamente sucedió.

«Ya no quiero más. Si me mandan a placa voy a pedir que no me salven, que dejen que me vaya, porque renunciar, yo no voy a renunciar. Te lo prometo, eso sería de una mujer cobarde«, cerró.