Poco a poco, el reality de Canal 13, «Tierra Brava«, comienza a liberar los rostros que compondrán su encierro, que verá la luz en el próximo mes de octubre.

Así es como ahora confirmaron a su quinta participante, Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, quien saltó recientemente a la fama por ser la mejor amiga de la chica reality Francisca Maira y es la recién confirmada nueva integrante del reality de Canal 13 “Tierra Brava”.

Y ambas amigas son muy semejantes en personalidad. “Según yo como que nos potenciamos con la Fran. Somos tan amigas que pasamos todo el tiempo juntas y hablamos igual, tenemos los mismos códigos, decimos las mismas estupideces. Ahora que la veo desde afuera me doy cuenta de que es como verme a mí, y quizás cuando la gente me vea va a pensar que me creo la Fran, pero así es como somos no más», señalando que una de sus diferencias con su amiga, es que ella se contiene menos a la hora de pelear.

“Guarén”, como le gusta que le digan, cuenta que su peculiar apodo surge de las maldades que hacía cuando niña: “A los dos años estaba recién aprendiendo a caminar y me llevaron al supermercado y al volver se dieron cuenta que había metido varias botellas de vinagre a mi coche. Entonces dijeron que esta niñita era una rata. Otra vez me llevé una caluga y un paquete de chicles de una tienda. Y cuando crecí mi papá me dijo que, como ya era una mujer, en vez de rata pasé a ser un guarén”, explica.

Nacida en Santiago, se educó en un colegio tradicional católico, pero desde chica no encajó. “Era un colegio de monjas, no era un colegio para mí, yo soy lo contrario a lo conservador, siempre he sido una persona súper loca y extrovertida. A veces la gente cree que no tengo sentido común, pero sí lo tengo. Siempre fui súper artista, mi sueño era estar en la tele, ser comunicadora, vender cuadros, ser Hannah Montana. Nunca quise ser parte del sistema, fui medio anarquista y después me di cuenta que el problema era yo, no el sistema”, cuenta.

Tras darse cuenta que los estudios no eran lo suyo, empezó a emprender con venta de ropa vía redes sociales, además de dedicarse al arte, ser influencer e iniciar un podcast. Pero entrar a un reality viene de sus ganas de estar en la TV. “Siempre he querido estar en un reality, desde chica, así que si es que yo veo la oportunidad hay que tomarla. Sé que puedo ganar, porque si vamos a entrar es para ganar”, afirma.