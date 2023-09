Comparte

Un tenso cruce de palabras sucedió esta mañana en el matinal de Mega, «Mucho Gusto», entre el avezado político Osvaldo Andrade (PS) y el conductor del programa, José Antonio Neme.

En un momento en que un aireado Neme discutía con el senador Manuel José Ossandón (RN) sobre la figura presente de Augusto Pinochet, el exministro de Trabajo pidió la palabra para poner orden.

«¿Me permiten? Yo sé que no me corresponde este rol es una invitación… Pero mantengamos la calma, porque… Y en segundo lugar, muy seriamente quiero decir: Yo no vengo a hueviar a este programa«, lanzó.

Y agregó: «Y tampoco que me golpeen la mesa, porque ya estoy muy viejo para esas cosas. Mantengamos la calma, y lo digo con mucho cariño».

«¿Usted los dice por mí?», preguntó Neme. «Usted golpeó y me dijo que habíamos venido a hueviar», replicó Andrade.

«Ah bueno, me voy, entonces, para que siga Gonzalo. No hay ningún problema. Yo me retiro de esta discusión, porque si el señor Andrade me cuestiona a mí porque me dice que estoy alterado, me voy a tomar una agüita de manzanilla y vuelvo después al estudio. No hay ningún problema», dijo el comunicador, mientras se levantaba de la mesa para irse, aunque decidió quedarse.

«Ese es el problema que tenemos. Nos cuesta mucho tolerarnos. Lo único que digo es que nos tratemos con respeto, no pido más que eso», señaló el político.

Mira el video: