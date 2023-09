Comparte

Camila Campos se hizo conocida como rostro emergente de los medios digitales de Canal 13, y especialmente por un segmento de redes sociales del matinal “Tu día”. Tras su salida del matinal, hizo noticia por ser pareja del ex chico reality Sebastián Ramírez, además de incursionar como creadora de contenido digital.

“Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de tiktok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país”, comenta la periodista.

Y ahora, a casi dos años de su última aparición televisiva, la joven apodada “Camilísima” es confirmada como la nueva participante del reality “Tierra Brava”, de Canal 13, en la que asegura que es la cuarta vez que le ofrecen entrar a uno.

“Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora”, afirma Camila

Su personalidad

Definiéndose como muy segura de sí misma, Camila asegura que lo que la atrajo del formato de “Tierra Brava” fue la competencia física. “Soy súper deportista, pero no soy tan buena para el deporte. Diría que soy un poco torpe, pero empeñosa, de hecho, siempre quise hacer el servicio militar. No soy Messi, pero la peleo”, indica.

Además, dice tener una personalidad muy intensa y que recién ahora la está aprendiendo a manejar. “Tengo un carácter súper fuerte, pero desde que me metí a lo místico intento trabajar la empatía, ver al otro desde la compasión, respirar. Cuando sucede el caos, mi mantra es encerrarme y citar a Britney Spears, la canción ‘Work Bitch’: canto ‘Hold your head high, fingers to the sky’, una sacudida de pelo, y a seguir, miércale”, ríe.

¿Encontrar el amor?

Finalmente, en torno al amor, Camilísima insiste en que no ha tenido suerte, y que está abierta a conocer gente en el reality. “Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamativos en el encierro, y ésta es una oportunidad para encontrar el amor”, asegura. Para ello, dice, entrará en total soltería, y dispuesta a pasarlo bien, sin prejuicios.

“Los micromachismos me desesperan, especialmente que todavía se le aplauda al hombre ser un picaflor y no a la mujer. Yo soy una mujer sin prejuicios, no juzgo a nadie, no me meto en la vida de nadie, respeto todas las decisiones, actos y opiniones, y me gustaría que se entienda que ley pareja no es dura. Por eso quiero dar el ejemplo, y si estoy soltera y me dan ganas de ‘picaflorear’, voy a ‘picaflorear’, y espero no ser juzgada”, adelanta.

Camila se convierte así en la octava confirmada del reality, y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”) y Uriel “El Futuro” Romero como parte de los participantes que tendrán que convivir durante meses en una casa-estudio que enfrentará la vida rústica y sus implicancias versus las comodidades del mundo moderno.