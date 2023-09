Comparte

Karla Melo es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a publicar varias fotografías.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la actriz subió una serie de postales donde se le ve luciendo un traje de baño metalizado en las playas de la Isla Saona, República Dominicana.

“Isla Saona 🏝️ me siento so sexy aquí, soy una dominicana, my name is Yenderlay and my marido me toma pictures so estoy posando here con my bikini gold”, escribió Melo en la descripción del post.

Sin duda sus registros sacaron varios suspiros en las redes sociales, puesto que ya acumula más de 36 mil me gustas.

Asimismo, sus seguidores en los comentarios le hicieron saber lo bien que se le veía en sus soñadas vacaciones.

“Cada vez más guapa”, “Tu cuerpo está hecho a mano”, “Regia”, “Te pasaste”, “Diosa Karlita”, “Dioooosa”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Revisa la publicación de Karla Melo