Continúan los roces al interior de Gran Hermano y esta vez, los protagonistas son Jorge Aldoney e Ignacia Michelson.

Esto, porque en medio de una conversación con gran parte de los participantes, la modelo le llamó la atención al Mister Chile, porque estaba haciendo una acción poco higiénica al frente de todos.

“Me estoy sacando un moco, déjame tranquilo”, le contestó Jorge y ella le respondió lo siguiente: “Hueón asqueroso. Más encima lo veo y se hace el pendejo”.

Tras ello, el galán de la casa más famosa del mundo continuó contestándole “no me puedo sacar un moco, hueón. Dónde me puedo sacar el maldito moco si me graban en todos lados, me lo saque aquí o en el baño. Hay cámaras en todos lados”.

Frente a ello, la chica reality le dijo que podría limpiarse con un pañuelo o con un pedazo de confort.

Luego, Jorge se aburrió y le sacó en cara a su compañera que ella siempre estaba con la nariz sucia.

“Ignacia, tú andas con los dos mocos afuera todo el día, y me vienes a criticar por la higiene de la que tú careces”, expuso el jugador.

“Yo me los saco en la ducha”, explicó Michelson.

Finalmente, Aldoney respondió “se nota, porque he visto we… pegadas. Me he hecho el hueón todo este tiempo, Ignacia”.