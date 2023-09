Comparte

Sensible fue el mensaje que compartió la actriz Mane Swett el pasado lunes a través de sus redes sociales, refiriéndose al extenso distanciamiento con su hijo.

«Hola, mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe, pero los tengo en mi corazón», inició comentando la intérprete nacional a través de la red social.

Tras esto, le agradeció a los cibernautas que la seguían y le enviaban palabras de apoyo en este complejo momento.

«Agradecer también a mis fans por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo día a día«, añadió pronto, aludiendo a la teleserie ‘Dime con quién andas‘, en donde ella es protagonista.

Las sensibles palabras de Mane Swett

Por último, compartió sensibles palabras, que aluden a lo difícil que han sido estos nueve meses lejos de su hijo Santiago, quie nesta en Estados Unidos junto a su padre.

«Las fuerzas no dan para todo, y hoy, sin ustedes, yo no podría estar presente en Instagram, compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre», manifestó.

«Los abrazo grande y fuerte, y ya sabe: se les quiere por acá«, finalizó Mane Swett.

Aquí puedes ver su publicación: