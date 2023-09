Comparte

Skarleth Labra fue la última participante en ser confirmada para el repechaje de Gran Hermano, reality de CHV que ya recibió a Francisco Arenas, también conocido como «Papá Lulo».

Y la bailarina aprovechó las semanas que estuvo fuera de la casa, y lo hizo nada más que con un procedimiento estético, lo cual enseñó en sus redes sociales.

«Hola, ¿cómo están? Muchas me han preguntado qué me hice jajajá, y bueno, me saqué un poquito de merengue jajajá«, inició señalando la concursante.

Tras esto, precisó que se sometió a una lipoescultura láser, la cual retira tejido adiposo mediante rayos láser en diversos puntos del cuerpo.

«Son los mejores, llevo dos semanas cumplidas hoy martes, y me siento súper bien, ¡lista para entrar al repechaje!«, afirmó la expareja de Pailita en el texto que compartió.

Por último expresó: «Me encantó el resultado. Ahora a cuidarme dentro de la casa de Gran Hermano. Aún no es el resultado final, pero para allá vamos, solo queda cuidarme«.

