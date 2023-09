Comparte

Es el rostro más icónico de los reality shows de la televisión chilena. Partió en el género en nuestro país con “Protagonistas de la fama” y por largos años siguió al mando de espacios por el estilo y de gran éxito, como “La granja”, “La granja VIP”, “Año 0”, “Mundos opuestos” y varios más. Este 2023, y tras un largo tiempo alejado del formato, Sergio Lagos retorna en gloria y majestad a éste junto a Canal 13 y es así como desde este domingo se le podrá ver liderando “Tierra Brava”, junto a Karla Constant.

“No pensé que volvería a animar un reality show, pero cuando regresa todo esto, es decir, la idea del canal a hacer el formato, me pareció fantástico. Me parece interesantísimo por la industria, por Canal 13, por el género y por toda la gente que disfruta de ver estas historias”, señala Sergio Lagos.

El rostro de la señal de Inés Matte Urrejola agrega a lo anterior que “habían pasado muchos años del último reality que hicimos en el canal y pensaba que ya iríamos por otro lado, y mi carrera también, pero hace un tiempo apareció esto y es como volver a andar en bicicleta”.

En ese sentido, el periodista comenta que “me di cuenta que los últimos 20 años de mi carrera están conectados a esta energía de reality show… y debo confesar que sí me daba susto, quizás estar fuera de training o no dar el ancho, pero ahí uno se acuerda del relator que lleva adentro y creo que ambos humildemente, el equipo y yo, estamos dando los frutos que esperamos”.

En relación a su rol como animador de reality shows y que es tan bien valorado por el público, Lagos explica que “yo en este formato me separo mucho de mí, paso a ser más un actor y un elemento de este relato en función de lo que se necesita. Aquí no está el Sergio de ‘Juego textual’ o de ‘Aquí se baila’ y mucho menos el que está arriba de un escenario o con Marciano. Este es un Sergio en post de una gran orquesta y lo que el equipo me ha pedido hacer, que es tener cercanía, pero no tanta, y tener cierta capacidad de ser árbitro muchas veces, junto también con ser el que trae las malas y buenas noticias, entonces todo eso requiere de un buen ejercicio de trabajo”, añadiendo que “se hace necesario medir los afectos, uno tiene que ser imparcial y debo tener la misma relación con todos. En ese sentido, es un trabajo más científico y objetivo. Insisto, aquí tiene que entrar el conductor del reality y no Sergio Lagos”.

Acerca de sus sensaciones generales de lo que implica liderar “Tierra Brava”, Sergio confiesa que “me gusta que nos encontramos acá como equipo y grupo humano, que estemos aquí todos juntos haciendo esto y que estemos construyendo una nueva aventura para las pantallas del 13. Una nueva aventura para todos los fanáticos de los realities y que nos tiene tan feliz a muchos”.

Con figuras como Pamela Díaz, Junior Playboy y Eva Gómez, entre muchas más, compitiendo en el nuevo reality show, el animador del proyecto sintetiza que “siento que están muy bien todos los participantes, son grandes personalidades, cada uno muy distinto al otro y sin duda que el público disfrutará con ellos”.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras”, desde mañana a las 22:00 horas por las pantallas de Canal 13.