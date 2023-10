Comparte

Nuevamente se gastó polémica en Gran Hermano, luego que una fiesta del reality terminara con una pelea entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, más conocida como ‘Pincoya’. El resultado final: Coni renunció al reality y acusó una agresión por parte de la oriunda de Chiloé.

El tenso momento se vivió durante la jornada de este sábado 30 de septiembre y la discusión no fue transmitida por Pluto TV pero, ante los rumores, CHV cedió material que confirmaron la pelea.

La pelea se habría originado luego que Francisca y Sebastián se acercaran a la ‘Pincoya’ para aclarar antiguas diferencias.

En ese sentido, se puede apreciar en las imágenes que Coni se acerca a Jennifer y Francisco Arenas, quienes estaban conversando en instantes previos a la debacle.

“Después de hoy día, usted y ella no me pueden hablar (…) porque voy a dejar la cag’á”, comenzó Coni y luego apuntó a la ‘Pincoya’: “Si usted se quiere abuenar con la Fran y con Seba, haga la hue’á que quiera, pero a mí no me hable”. En aquel momento, Capelli se estaba retirando cuando se escucha que Jennifer le replica y Coni responde “haz la hue’á que querái’. Sálvate sola”.

Más tarde se puede apreciar a Coni completamente descontrolada gritando: “Que se vaya esta hueona (…) me empujó, me empujó. Yo no voy a permitir que esta hueona me toque”, mientras Ignacia Michelson trataba de calmarla.

Posteriormente se muestran imágenes del confesionario, donde Coni señalar que “esta mujer me empuja a mí, entonces quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada”.

En tanto, Pincoya, mencionó entre lágrimas: “yo a ella le tengo un amor grande, pero no la voy a detener, si ella se quiere ir, no la voy a detener”.