Una increíble molestia fue la que experimentó Daniela Aránguiz en el último capítulo de «Zona de Estrellas», luego de que en medio del programa el comunicador Pablo Candia afirmó tener una exclusiva.

Frente al anuncio del hombre, Aránguiz se puso alerta y pensó que podría tratarse sobre algo de su exesposo, Jorge Valdivia.

«Si esto a mí no me lo contaste antes del programa, voy a pescar mis cosas y me voy a ir«, amenazó en primera instancia Aránguiz.

Y tal como temía Aránguiz, el periodista habló de una nueva infidelidad que habría cometido el exfutbolista, el cual supuestamente mantendría una relación con Maite Orsini.

La furia de Daniela Aránguiz

Fue en ese momento donde Daniela Aránguiz arremetió contra Candia: «Encuentro súper falta de respeto. Porque yo creo que si vas a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí (…) ¡Esto es una falta de respeto conmigo!».

«A mí no me hagas nunca más esto… Y te lo digo delante de todo Chile«, fueron las últimas palabras de Aránguiz, previo a retirarse del estudio. Candia, por su parte, se limitó a responder: «Ok, lo vamos a hablar después».

Desde el portal El Filtrador aseguran que Aránguiz habría reclamado directamente con los ejecutivos de la señal Zona Latina, amenazando con renunciar, argumentando que no está para ‘encerronas’ de sus propios jefes.