Quique Neira manifestó su molestia contra el Partido de la Gente (PDG) por el uso de una de sus canciones sin autorización. Además, el artista nacional anunció acciones legales.

Por medio de un comunicado, Neira señaló: «Declaro enfáticamente que NO he autorizado el uso de mi canción ‘Sentimiento Original’ para una campaña política del PDG, ni mucho menos he autorizado que se utilice el título de dicha canción para ser usado como ‘eslogan'».

Junto con lo anterior, manifestó: «Me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable. ¿Cómo gente que dice estar haciendo ‘política en serio’ hace las cosas de manera tan espantosa?».

«Desde hace mucho tiempo que siento gran desconfianza del mundo de la política y este lamentable acontecimiento no hace más que confirmar que mi desconfianza es absolutamente justificada (…) No olvidaré el mal rato que me están haciendo pasar y el daño enorme que me provocan, que sólo el cariño del público podrá enmendar», agregó.

Además, el artista señala: «Ustedes no solo han tomado sin autorización mi música para beneficiarse en sus objetivos políticos, sino que además, por añadidura, me adjudican públicamente una posición política, de manera totalmente forzada, sin siquiera haber sido yo consultado».

«No espero nada del mundo de la política y aun así me decepcionan», finalizó Neira en el comunicado.

Hasta el momento el PDG no se ha referido al tema.