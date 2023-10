Comparte

Una apasionada noche vivieron Coni Capelli y Sebastián Ramírez en Gran Hermano. Pese a que el pasado viernes habían acordado ser solo amigos, durante la noche de este domingo ambos dieron el consentimiento en la cama.

El coqueteo comenzó en la cocina, momento en que comenzaron a conversar sobre las ganas de Ramírez de tener una aventura con iCata. Pero la conversación comenzó a cambiar de tono y Seba invitó a Coni hacer “cardio” e insistió: “es ahora o nunca (…) no hay nadie”, le dijo.

Capelli lo primero que hizo fue rechazar la propuesta de Seba: “no porque te vas a encariñar, y de ahí no vas a poder parar (…) Es una decisión importante, me van a juzgar. Me dijiste que no ibas a caer y aquí estás. Si lo hago, vas a querer más y más”.

Más tarde la bailarina fue a la pieza y Seba la siguió. Los dos se acostaron en la cama y la relación comenzó a subir de tono.

Fue ahí cuando el ‘big brother’ les recordó “dar el consentimiento a cámara por favor”.

Ambos, ya bajo las sábanas, dieron el pulgar arriba para dar paso a la noche de pasión.